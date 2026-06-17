Messi schiet Argentinië met drie treffers naar zege op Algerije

KANSAS CITY (ANP) - Lionel Messi (38) is zijn zesde en laatste WK voetbal sensationeel begonnen. Twintig jaar na zijn WK-debuut in Duitsland maakte de superster alle doelpunten voor Argentinië in de met 3-0 gewonnen eerste groepswedstrijd tegen Algerije. Het uitverkochte Kansas City Stadium juichte Messi massaal toe tijdens de eerste passen van zijn 'Last Dance' in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Messi is de eerste speler die zes keer op een WK voetbal is uitgekomen. Tijdens dit WK zouden aanvaller Cristiano Ronaldo van Portugal en doelman Guillermo Ochoa van Mexico dat kunnen evenaren. Messi speelde zijn 200e interland voor Argentinië in een ploeg die opnieuw om hem heen is gebouwd.

De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni, oud-ploeggenoot van Messi in het Argentijns elftal, begon voortvarend aan de wedstrijd. De nummer 10 van Argentinië leek na vijf minuten de score al te openen, maar zijn doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd. Drie minuten later overkwam de Algerijn Farès Chaïbi hetzelfde aan de andere kant. De aanvaller liep na zijn treffer juichend naar de hoekvlag, maar de VAR greep in waarna de scheidsrechter het doelpunt afkeurde.

Messi zette Argentinië in de zeventiende minuut wel op voorsprong. Na een splijtende pass van Rodrigo de Paul sprintte Messi naar het doel van Algerije en schoot de bal in de rechterbovenhoek. "Messi, Messi, Messi", galmde het over de tribunes. Na een uur spelen was Messi wederom de gevierde man van de Argentijnen. Nadat een inzet van Alexis Mac Allister was gestopt door de Algerijnse doelman Luca Zidane, was Messi er snel bij om de terugspringende bal in het net te schieten. De 'vlo' zette het stadion in de 76e minuut op zijn kop toen hij ook nog de 3-0 maakte. Een paar minuten later kreeg hij een publiekswissel van Scaloni.

Het was lang niet zeker of Messi mee zou doen aan het WK. De speler van Inter Miami wist niet zeker of hij nog een keer kon schitteren op het hoogste podium. Scaloni legde echter geen enkele druk op de favoriete voetballer van de Argentijnen. Messi besloot er toch voor te gaan. Een dag voor de wedstrijd tegen Algerije stelde Scaloni dat hij niets van Messi eiste. Alleen dat hij met plezier op het veld zou staan. Dat lukte. Scoren en winnen. Dat maakt hem zelfs nog op zijn 38e even de gelukkigste man van het wereldkampioenschap.