Arsenal boekt nipte overwinning bij Nottingham Forest

NOTTINGHAM (ANP) - Arsenal heeft een nipte zege geboekt in de uitwedstrijd bij het laag geklasseerde Nottingham Forest. Oud-PSV'er Noni Madueke bezorgde de titelverdediger een 1-0-overwinning met een van richting veranderd schot tien minuten voor tijd.

Arsenal staat op de tweede plaats in de Premier League met 18 punten, 3 punten minder dan koploper Manchester City. Nummer 3 Brighton & Hove Albion heeft 16 punten, na de 5-0-zege op Crystal Palace van eerder op zondag. Forest is de nummer 18.

Jurriën Timber kwam in zijn honderdste wedstrijd voor Arsenal als invaller halverwege de tweede helft in het veld. De Oranje-international creëerde meteen een grote kans voor Declan Rice, maar de Engelsman schoot de bal over. Madueke maakte even later alsnog het verschil.

Arsenal won deze week mede door een doelpunt van Timber met 3-0 van Lille in de Champions League. Bayern München is woensdag de volgende tegenstander.