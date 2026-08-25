Arsenal-verdediger Timber gekozen in Elftal van het Jaar

LONDEN (ANP/RTR) - Arsenal-verdediger Jurriën Timber is gekozen in het Elftal van het Jaar van de Engelse spelersvakbond (PFA). De Oranje-international werd afgelopen seizoen met de Londense club landskampioen van Engeland. Bruno ‌Fernandes van Manchester United werd door de voetballers gekozen als Speler van het Jaar.

Timber kwam namens Arsenal ook in actie tijdens de verloren finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Hij miste het WK met Oranje door een blessure.

Naast Timber werden ook zijn teamgenoten doelman David Raya, Gabriel, William Saliba en Declan Rice gekozen in het Elftal van het Jaar. Manchester City-spelers Nico O'Reilly, Erling Haaland, Rayan Cherki en Antoine Semenyo, Igor Thiago van Brentford en Fernandes maakten het team compleet.

Fernandes hielp United met een recordaantal van 21 assists aan de derde plaats in de Premier League.