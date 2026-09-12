SUNDERLAND (ANP) - Arsenal heeft zijn perfecte seizoensstart in de Premier League voortgezet met een uitzege van 2-0 op Sunderland. De landskampioen is na vier duels koploper met de maximale 12 punten.

Arsenal was niet op zijn best, terwijl Sunderland taaie tegenstand bood. Beide ploegen scoorden niet in de eerste helft. In de tweede helft kreeg Sunderland een strafschop, maar doelman David Raya tikte de inzet van Enzo Le Fee tegen de paal. Amper twee minuten later maakte zomeraanwinst Bruno Guimarães de 0-1.

Diep in blessuretijd besliste Bukayo Saka de wedstrijd door een strafschop te benutten. Doelman Robin Roefs van Sunderland raakte de bal nog wel, maar kon hem niet tegenhouden.