NIJMEGEN (ANP) - NEC heeft een nieuwe nederlaag in de Eredivisie ternauwernood voorkomen. De Nijmegenaren maakten in de thuiswedstrijd tegen Excelsior in de blessuretijd van de tweede helft gelijk: 2-2. Zaterdag verloor NEC voor eigen publiek met 3-1 van Feyenoord.

Excelsior had bij een overwinning de derde plaats overgenomen van stadgenoot Feyenoord. Het elftal van trainer Ruben den Uil moet zich nu tevredenstellen met de vierde plek met na vijf duels 10 punten. Alleen AZ (15 punten), PSV (13 punten) en Feyenoord (11 punten) kenden een betere start in de Eredivisie.

NEC, dat vorig seizoen als derde eindigde, neemt nu met 7 punten de negende plaats in.