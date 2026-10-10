VITORIA-GASTEIZ (ANP) - Atlético Madrid heeft in de Spaanse competitie een late 2-1-overwinning geboekt bij Deportivo Alavés. Cristian Romero zorgde voor de ploeg uit Madrid in de 87e minuut voor de winnende treffer.

Het elftal van trainer Diego Simeone kwam in Baskenland na 33 minuten op voorsprong via Alejandro Grimaldo. Lucas Boyé benutte op slag van rust een strafschop en bracht de stand in evenwicht (1-1). Alavés moest het laatste halfuur een punt verdedigen met tien man na een rode kaart voor Ángel Pérez. Dat lukte niet.

Atlético staat na acht duels met 19 punten tweede achter koploper FC Barcelona (21 punten). Barcelona heeft een wedstrijd minder gespeeld en ontvangt zaterdag Getafe.