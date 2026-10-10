AUGSBURG (ANP/DPA) - Robin Fellhauer heeft zaterdag het snelste doelpunt ooit in de Bundesliga gemaakt. De aanvaller van Augsburg FC deed dat in de thuiswedstrijd tegen Bayern München, waarin hij na acht seconden scoorde.

Bayern München nam de aftrap, waarna de bal werd teruggespeeld naar Manuel Neuer. De doelman schoot vervolgens de bal tegen Fellhauer aan. Fellhauer kon daarna doorlopen richting doel en scoren.

Het record stond op naam van Kevin Volland en Karim Bellarabi, die allebei na negen tellen trefzeker waren.