Prinses Beatrix heeft zaterdagmiddag een bezoek gebracht aan de zevende editie van Het Oranjepad, een jaarlijks terugkerend wandelevenement van het Prinses Beatrix Spierfonds. De prinses moedigde de deelnemers aan langs de route en maakte hier en daar een praatje. Dat is te zien op beelden die het EO-programma Blauw Bloed op Instagram heeft gedeeld.

De prinses werd door een van de deelnemers ontvangen voor het hek van Paleis Het Loo in Apeldoorn, de plek waar het evenement dit jaar plaatsvond. Langs de route keek de prinses vervolgens vanonder een zwarte partytent naar de voorbijtrekkende stoet aan mensen. Volgens Blauw Bloed kregen daarbij "vooral de jongste deelnemers en de viervoeters" aandacht van de prinses.

Na afloop van het evenement, waarbij geld wordt ingezameld voor het Prinses Beatrix Spierfonds, woonde de prinses de bekendmaking van het ingezamelde bedrag bij. Ze applaudisseerde enthousiast bij de onthulling dat er 210.000 euro was binnengehaald. Beatrix is sinds 1957 beschermvrouwe van het naar haar vernoemde fonds.