EINDHOVEN (ANP) - AZ-trainer Leeroy Echteld vindt de Johan Cruijff Schaal "een prijs die telt". De bekerwinnaar uit Alkmaar klopte een tiental van landskampioen PSV zondag (0-4) om de schaal voor de tweede keer te winnen.

"Dit is binnen de kortste keren de tweede prijs. Daar ben ik heel blij mee natuurlijk. Als dit zo doorgaat, gaat het wel snel. Dan gaan we volgend jaar in ieder geval opnieuw Europa in", zei Echteld tijdens zijn persconferentie in het Philips Stadion.

Echteld volgde in januari de ontslagen Maarten Martens op als hoofdtrainer. Hij leidde AZ in de tweede helft van het seizoen naar de bekerwinst en de zevende plaats in de Eredivisie.