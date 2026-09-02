ALKMAAR/TILBURG (ANP) - AZ heeft Maxim Dekker verkocht aan Willem II. De 22-jarige centrale verdediger verlaat de club uit Alkmaar na negen jaar en tekent in Tilburg een contract tot medio 2029.

Dekker speelde sinds 2017 in de jeugdopleiding van AZ en tekende in 2020 zijn eerste profcontract. Een jaar later debuteerde hij voor Jong AZ in het betaald voetbal en in 2022 in de play-offs voor het eerste elftal van AZ. In totaal kwam hij 56 keer in actie voor AZ. Daarnaast kwam hij uit voor Jong Oranje.

"Na zo'n lange periode bij AZ voelt deze overstap als een nieuw hoofdstuk voor mij", zegt de verdediger via zijn nieuwe werkgever. "Nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Willem II is een prachtige club met een trouwe achterban en veel ambitie."