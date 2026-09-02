PSV bereikt akkoord met Celtic over 19-jarige Van den Berg

EINDHOVEN (ANP) - PSV heeft Joël van den Berg aan het Schotse Celtic verkocht. De landskampioen uit Eindhoven heeft een akkoord bereikt met de Schotse landskampioen over een transfer van de 19-jarige middenvelder, die nog een contract tot medio 2028 had. Van den Berg tekent bij Celtic voor vier seizoenen met de optie voor nog een jaar.

Van den Berg kwam in de zomer van 2023 over van Vitesse naar PSV en werd een vaste waarde bij Jong PSV. Hij speelde zes officiële wedstrijden in het eerste elftal. Ook kwam hij uit voor verschillende Nederlandse jeugdteams.

"Ik wil graag duidelijk maken dat ik heel dankbaar ben voor mijn tijd bij PSV", zegt Van den Berg via de club. "Ik heb genoten van het spelen in het Philips Stadion en van de fantastische support van onze fans. Ik kijk met trots terug op mijn periode in Eindhoven, waar ik als speler én als mens flinke stappen voorwaarts heb kunnen zetten."