BERLIJN (ANP) - Xavi Hernández is zwaar teleurgesteld in de spelers van het Nederlands elftal. "Ik kan dit niet accepteren", zei hij na een kansloze nederlaag tegen Duitsland (5-0) in de groepswedstrijd in de Nations League. "Mijn spelers moeten hun mentaliteit veranderen."

"Ik kan dit niet accepteren", zei de bondscoach van Oranje. "Ik ben in shock. Ik probeer het te begrijpen. Ik wil sorry zeggen tegen onze supporters. We hadden niet de 'spirit' die we moeten hebben. Tot vandaag was ik trots op al mijn spelers. Maar dit was zo'n verschil met onze wedstrijd van vrijdag tegen Griekenland. Toen deden we ongelooflijke dingen. Nu deden we het tegenovergestelde."

Nederland plaatste zich ondanks de afstraffing als tweede van de poule voor de kwartfinale, die pas voor eind maart op het programma staat. Frankrijk, Engeland en waarschijnlijk Portugal zijn dan de mogelijke tegenstanders. "We hebben dus even de tijd", zei Xavi. "We kunnen niet anders dan weer gaan bouwen. We kunnen namelijk wel heel goed voetballen."

Volgens de Spaanse bondscoach had de zware nederlaag niets te maken met de afwezigheid van Virgil van Dijk en Frenkie de Jong, de eerste en tweede aanvoerder. "Als je niet met de juiste spirit speelt, dan kan je een tegenstander als Duitsland geen partij geven", zei hij. "Ik ben echt zwaar teleurgesteld. Ik voel me slecht nu. Maar we moeten leren van wat hier is gebeurd."

"In de eerste vijf groepswedstrijden hebben we het over het algemeen goed gedaan", zei Xavi. "Begrijp me niet verkeerd, ik ben hier verantwoordelijk voor. Maar dat het anders moet is duidelijk."