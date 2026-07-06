SEATTLE (ANP) - Folarin Balogun staat in het basiselftal van de Verenigde Staten in de achtste finales van het WK tegen België. De Amerikaanse spits kreeg in de zestiende finales na ingrijpen van de VAR een rode kaart en werd daarna automatisch voor een wedstrijd geschorst. De tuchtcommissie zette de schorsing een dag voor de wedstrijd om in een voorwaardelijke straf, waardoor Balogun speelgerechtigd is.

De beslissing van de tuchtcommissie maakte veel discussie los. Zeker nadat bekend werd dat de Amerikaanse president Donald Trump in een telefonisch overleg met FIFA-voorzitter Gianni Infantino had gevraagd de schorsing te herzien. Infantino liet een verklaring uitgaan waarin werd gezegd dat de tuchtcommissie onafhankelijk zijn werk had gedaan.

De VS speelt naast Balogun verder met de in Nederland geboren Sergiño Dest en met sterspeler Christian Pulisic in de voorste linie. Bondscoach Rudy Garcia heeft bij België zijn middenvelder Kevin De Bruyne op de bank gezet net als Jérémy Doku, Hans Vanaken en Romelu Lukaku. Er zijn verrassend genoeg wel basisplaatsen voor Nathan Ngoy, Nicolas Raskin, Dodi Lukébakio en Amadou Onana.