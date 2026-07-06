Mbappé haalt uit naar Paraguayaanse senator om racisme

MIAMI (ANP) - De Franse aanvoerder en aanvaller Kylian Mbappé heeft een Paraguayaanse senator een "verachtelijke vrouw" genoemd, nadat zij een racistisch bericht op X over hem schreef. De regering van Paraguay heeft in een verklaring maandagavond afstand genomen van de uitspraken van senator Celeste Amarilla.

Mbappé scoorde afgelopen weekend het winnende doelpunt tegen Paraguay (1-0) in de achtste finale op het WK. Amarilla, lid van de grootste oppositiepartij van Paraguay, schreef daarop in een lang bericht dat Mbappé een "gekoloniseerde Kameroener is die zich voordoet als een verbitterde Fransman, een nouveau riche, arrogant en lelijk". Ook noemde ze hem een "wilde" die niet had leren schrijven.

Volgens de regering van het Zuid-Amerikaanse land "is dit op geen enkele wijze het standpunt van Paraguay of het Paraguayaanse volk".

Mbappé schreef op X dat Amarilla "haar functie niet waardig is". Hij zei dat Paraguay een land is dat "tijdens het hele toernooi met eer en passie heeft gestreden".