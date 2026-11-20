MÜNCHEN (ANP/AFP) - Bayern München moet het enkele maanden stellen zonder voetballer Harry Kane. De 33-jarige Engelse spits heeft een enkelband gescheurd, meldt de Duitse club vrijdag.

Kane viel na een tackle vroeg uit in de thuiswedstrijd tegen FC Köln, die in 1-1 eindigde. Volgens technisch directeur Max Eberl overleggen de clubartsen nog of ze een operatie zullen adviseren.

Kane won de Gouden Bal en is aanvoerder van de Engelse nationale ploeg. Hij had vaker last van zijn enkels maar miste sinds zijn komst naar Bayern in 2023 slechts een handvol wedstrijden.