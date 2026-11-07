MAINZ (ANP) - Bayern München blijft koploper in de Bundesliga. De landskampioen won bij Mainz 05 met 2-1 en heeft net als concurrent Borussia Dortmund 21 punten. Het doelsaldo van Bayern, waar trainer Vincent Kompany nog altijd werd vervangen door Aaron Danks, is echter beter.

Joshua Kimmich opende in de 14e minuut de score voor Bayern. Lennart Karl schoot op aangeven van Harry Kane aan het begin van de tweede helft de tweede treffer binnen. Phillip Tietz kopte in de extra tijd nog raak voor Mainz.

Felix Nmecha zorgde voor beide doelpunten in de 2-1-overwinning van Borussia Dortmund op Elversberg. In de 55e minuut schoot hij linksonder binnen. Een kwartier later was hij met een schot uit de rebound opnieuw trefzeker. Noel Futkeu scoorde nog voor Elversberg. Joey Veerman speelde bij Dortmund de hele wedstrijd.

RB Leipzig won met 5-2 van Augsburg van aanvoerder Jeffrey Gouweleeuw. Ezechiel Banzuzi, oud-speler van NAC Breda, zorgde voor de openingstreffer van Leipzig.