AUGSBURG (ANP) - Bayern München heeft voor de tweede keer dit seizoen punten verspeeld in de Duitse voetbalcompetitie. De regerend kampioen moest zich in de uitwedstrijd tegen Augsburg FC met een gelijkspel tevredenstellen: 2-2. Eerder speelde Bayern München doelpuntloos gelijk bij Schalke 04.

Augsburg opende al na acht seconden de score. Aanvaller Robin Fellhauer profiteerde direct na de aftrap van een fout van Bayern-doelman Manuel Neuer. Het betekende het snelste doelpunt ooit in de Bundesliga.

Oud-PSV'er Ismael Saibari maakte in de 55e minuut op aangeven van Harry Kane gelijk. Augsburg nam kort daarna via de Portugees Rodrigo Ribeiro weer de leiding. Nathaniel Brown bezorgde Bayern München alsnog een punt: 2-2. Het elftal van trainer Vincent Kompany liet veel kansen onbenut en zag twee doelpunten worden afgekeurd.

Bayern München wist met het gelijkspel niet te profiteren van het eerste puntenverlies van koploper Borussia Dortmund, vrijdag tegen Werder Bremen (2-2). Dortmund heeft na vijf speelronden 13 punten en Bayern München staat op 11 punten.