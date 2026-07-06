SEATTLE (ANP/RTR) - België heeft toestemming gekregen om in beroep te gaan tegen het besluit van de FIFA om de Amerikaan Folarin Balogun niet te schorsen voor het onderlinge duel in de achtste finales van het WK voetbal. Dat meldt sportkrant The Athletic. De aanvaller zou door een rode kaart in de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina automatisch voor minimaal één duel worden geschorst, maar de tuchtcommissie van de FIFA gaf slechts een voorwaardelijke straf.

Volgens The Athletic heeft de FIFA een verzoek van de Belgische voetbalbond (RBFA) om in beroep te gaan gehonoreerd. De bonden van België en de Verenigde Staten zijn naar verluidt gevraagd om voor maandag 14.00 uur Nederlandse tijd, twaalf uur voor de aftrap van het duel in Seattle, een reactie te sturen. Een lid van de FIFA-beroepscommissie zou zijn aangewezen om de zaak te behandelen.

De Amerikaanse president Donald Trump zou volgens The New York Times met FIFA-voorzitter Gianni Infantino hebben gebeld en zou hem hebben gevraagd de schorsing van Balogun te herzien.