James Middleton is "ontzettend trots" op zijn "lieve zus" Catherine, de prinses van Wales, die onlangs de National Three Peaks Challenge volbracht. Dat schrijft hij op Instagram onder een foto van hen samen. De vrouw van de Britse prins William en haar broer beklommen onlangs samen binnen 24 uur de drie hoogste bergen van Schotland, Engeland en Wales, waarmee ze geld inzamelden voor het goede doel.

Middleton noemt het "een enorme eer" om samen met zijn zus mee te hebben gedaan. Het idee ontstond volgens hem doordat de prinses na haar kankerdiagnose in het ziekenhuis lag en zij spraken "over bergbeklimmen en over de ongelooflijke helende kracht die de natuur kan hebben voor zowel lichaam als geest". "Het is ronduit inspirerend om te zien hoe ver je bent gekomen", schrijft hij ook. Daarnaast noemt Middleton Catherine "de meest geweldige moeder, echtgenote, dochter en zus".

Zondag deelde het Britse hof een reeks foto's van Catherine, die na het voltooien van de uitdaging door haar familie wordt opgewacht. Te zien is hoe onder anderen prins William zijn vrouw omhelst. Ook hun drie kinderen, prins George, prinses Charlotte en prins Louis, stonden klaar om hun moeder te begroeten. Verder waren de ouders en broer van Catherine aanwezig, is te zien op de beelden.

In 2024 werd bij Catherine een niet nader toegelichte vorm van kanker vastgesteld, waarna ze in behandeling ging in het Royal Marsden Hospital. Vorig jaar maakte de prinses bekend in remissie te zijn, waardoor ze weer vaker in het openbaar te zien is. Het geld dat ze met de National Three Peaks Challenge inzamelde, is voor de Royal Marsden Cancer Charity.