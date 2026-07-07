SEATTLE (ANP) - België heeft in de achtste finales van het WK in het Seattle Stadium met 4-1 gewonnen van gastland VS. De ploeg van bondscoach Rudy Garcia treft Spanje vrijdag in de kwartfinales van het toernooi in Inglewood. Voor de VS is het WK in eigen land voorbij.

Voor België scoorden Charles De Ketelaere (twee keer), Hans Vanaken en Romelu Lukaku. Oud-PSV'er Malik Tillman maakte het enige doelpunt voor de VS.

Voor het duel was er veel te doen over het terugdraaien van een schorsing van de Amerikaanse aanvaller Folarin Balogun. De tuchtcommissie van de FIFA besloot dat hij ondanks een rode kaart in de zestiende finales toch met een voorwaardelijke straf mee kon doen tegen België. Balogun speelde negentig minuten mee met de VS.