WASHINGTON (ANP) - Washington heeft zich kritisch uitgelaten over de rakettest die China maandag uitvoerde in de Stille Oceaan vanaf een onderzeeër. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt grote zorgen te hebben over de "snelle en ondoorzichtige" uitbreiding van het Chinese kernwapenarsenaal.

De rakettest zorgde al voor felle kritiek van landen in de regio, zoals Australië, Japan en Nieuw-Zeeland. Zij noemden de proef onder andere "destabiliserend".

Er zat volgens Washington geen kernkop op de intercontinentale ballistische raket (ICBM), maar de proef toont volgens de VS dat "terwijl de VS zich harder dan ooit inzetten om de verspreiding van kernwapens tegen te gaan, China het tegenovergestelde doet".

NAVO-baas Mark Rutte zei eerder maandag over de raket die neerkwam in de oceaan: "Dit bewijst dat we niet naïef mogen zijn. En ik kan verzekeren dat we dat ook niet zijn."

Kort voor de rakettest sloot Australië een defensieverdrag met eilandenstaat Fiji. Toch noemt China de rakettest "routinematig".