TORONTO (ANP) - Cyle Larin was de grote man bij Canada in het eerste duel op het WK met Bosnië en Herzegovina. De oud-aanvaller van Feyenoord mocht invallen in Toronto en bezorgde zijn ploeg het eerste punt ooit op een WK (1-1).

De spits schoot de bal na een knappe draaibeweging langs de Bosnische doelman Nikola Vasilj. Hij vierde zijn 31e doelpunt in 91 interlands uitbundig. Bondscoach Jesse Marsch gaf de 31-jarige Larin geen basisplaats, maar koos voor de aanvallers Jonathan David en Tani Oluwaseyi. De ingevallen Larin scoorde binnen drie minuten.

"We kregen veel kansen en ik was klaar om in te vallen", vertelde Larin na de wedstrijd. "Ik wist dat ik zou scoren toen ik mocht invallen. Ik scoor altijd als Canada mij nodig heeft. Ik wil elke wedstrijd beginnen, maar dat heb ik niet in de hand. Maar zodra ik het veld in mag, heb ik wel alles in eigen hand."

Larin begon het afgelopen seizoen bij Feyenoord. Hij maakte slechts één doelpunt in vijftien duels voor de club uit Rotterdam, die hem in februari liet terugkeren naar Mallorca. De spits maakte het seizoen op huurbasis af bij Southampton, waar hij vorige maand een contract van twee jaar ondertekende.