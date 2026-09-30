Bondscoach bevestigt: Ierland speelt zondag tegen Israël

DUBLIN (ANP) - De bondscoach van het Ierse nationale voetbalelftal heeft woensdag bevestigd dat zijn team zondag zal aantreden in de Nations League-wedstrijd tegen Israël. Dat meldt onder meer de Ierse nationale omroep RTÉ. "De FAI heeft gezegd dat we beide wedstrijden gaan spelen, en daar gaan we aan voldoen", zei de IJslandse bondscoach Heimir Hallgrímsson op een persconferentie over de Ierse voetbalbond.

"Dat was onze intentie toen we begonnen aan deze interlandperiode, en dat is nog altijd onze intentie", zei Hallgrímsson. "Het is zwaar geweest, voornamelijk voor de spelers is het heel, heel zwaar geweest." De wedstrijden tegen Israël zijn in Ierland zeer omstreden vanwege de oorlog in Gaza. Voor de uitwedstrijd van afgelopen zondag in Hongarije (0-3) trok een Ierse speler zich terug, ook gaven de Ieren de tegenstanders geen hand en droegen zij rouwbanden. De Ierse thuiswedstrijd tegen Israël van zondag wordt op neutraal terrein en zonder publiek gespeeld, in Servië.