Bondscoach Garcia hekelt na zege kritiek op Belgische sterspelers

VANCOUVER (ANP/Belga) - Bondscoach Rudi Garcia van België heeft na de 5-1-zege op Nieuw-Zeeland uitgehaald naar de eerdere kritiek op zijn belangrijkste spelers. "Als je als land over zulke spelers beschikt, moedig hen dan aan", zei hij op de persconferentie. "Ze hebben de voorbije dagen veel kritiek gekregen, wat ik onterecht vind. Ze werden behandeld als 'has beens', vandaag hebben ze op het veld laten zien waartoe ze in staat zijn."

Garcia noemde daarbij zijn vedettes Leandro Trossard, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku, die alle drie scoorden tegen Nieuw-Zeeland. "Ik vond het lelijk dat ze zo behandeld werden. Ikzelf droom van een mooi afscheid voor hen. Ik heb enorm veel vertrouwen in mijn leiders. De spelers kunnen antwoorden op het veld en dat hebben ze ook gedaan."

De bondscoach moet afwachten wie de volgende tegenstander van België wordt: Zuid-Korea, Senegal, Oostenrijk of Algerije. "Ik voel dat we sterker worden in dit toernooi. Eerst gaan we genieten van deze zege."