Iraanse spelers hekelen wijze waarop ze worden behandeld op WK

SEATTLE (ANP) - De Iraanse internationals halen na afloop van de laatste groepswedstrijd tussen Iran en Egypte hard uit naar de wijze waarop ze worden behandeld tijdens het WK. "Het WK is een ramp voor ons", zei Mehdi Taremi in het Seattle Stadium na het 1-1-gelijkspel tegen Egypte. "Het gaat om zaken buiten het voetbal. Zoals wij worden behandeld, kunnen we niet optimaal presteren. En dat is niet goed. Want ook wij leven onze droom."

Ook de Iraanse doelpuntenmaker Ramin Rezaeian was kritisch op de omstandigheden. De ploeg moet na de wedstrijd weer terug naar het basiskamp in Mexico. "Ik wil niet klagen, maar God ziet alles. Maar iedereen weet hoe het de afgelopen maanden met ons is gegaan. We doen ons best voor onze mensen. Hopelijk krijgen we wat we verdienen. Want wij hebben onze kwaliteiten laten zien", aldus de international.

Het is nog onduidelijk of Iran als één van de beste nummers 3 doorgaat naar de laatste 32. "Laten we het hopen. En zo niet, dan zijn we ook trots op ons land", stelde Taremi, die een strafschop miste tegen Egypte.