Bondscoach Koeman kan leven met gelijkspel van Oranje tegen Japan

ARLINGTON (ANP) - Ronald Koeman kan leven met het gelijkspel van het Nederlands elftal in de eerste wedstrijd op het WK tegen Japan (2-2). "Als je tweemaal hebt voorgestaan, ben je niet helemaal tevreden", zei de bondscoach. "Maar op basis van de kansen en goede momenten aan beide kanten, want ik vond het een topwedstrijd, dan kun je wel vrede hebben met een gelijkspel."

Volgens Koeman speelden Nederland en Japan een soort schaakwedstrijd. "Je zag het aan hen. Ze zetten normaal hoog druk, maar dat hebben ze alleen maar gedaan op het moment dat ze achter stonden. Daarvoor niet, uit angst denk ik. Zij kunnen goed verdedigen, maar toch maken we twee goede goals. Dan is het jammer dat vanuit een corner, die volgens mij nog werd aangeraakt, de 2-2 valt. Maar daar kan ik mee leven."

"Japan is gewoon een heel sterke ploeg", zei Koeman. "Dat wisten we en hebben we weer gezien. Ik kan met deze uitslag leven. Er is genoeg om van te leren, maar ik heb ook veel goede dingen gezien."