Bondscoach stuntploeg Kaapverdië: 'kleine landen' horen op het WK

ATLANTA (ANP) - Een trotse bondscoach Pedro Leitão Brito vindt dat Kaapverdië bewezen heeft dat zogenoemde 'kleinere' teams iets toevoegen op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. "De voetbalwereld kent steeds minder grenzen", genoot hij nog even na van de stunt maandag tegen Europees kampioen Spanje (0-0). "Kleinere landen zonder indrukwekkende erelijst hebben net zo goed het recht om het op te nemen tegen teams van een hoger niveau."

Met zes in Rotterdam geboren spelers in de selectie profiteerde Kaapverdië van de vier extra tickets die Afrika voor het grootste WK aller tijden kreeg. Zelfs met een recordaantal van tien deelnemende landen hebben Afrikaanse landenploegen statistisch gezien nog steeds de kleinste kans om zich vanuit een deelnemersveld van 53 landen voor het WK met 48 deelnemers te plaatsen.

Vooral in Europa en Zuid-Amerika leeft de gedachte dat het WK zonder viervoudig wereldkampioen Italië en met veel debutanten aan kwaliteit heeft ingeboet. Het krachtverschil tussen Duitsland en Curaçao was zondag groot (7-1). Voorzitter Aleksander Čeferin van de UEFA zei dat de nieuwe opzet van het WK veel "oninteressante wedstrijden" oplevert. Als reactie daarop ondertekenden alle tien deelnemende Afrikaanse landen, samen met Curaçao, Haïti en Oezbekistan, een gezamenlijke verklaring waarin ze dat standpunt "resoluut van de hand wijzen" en benadrukken dat "voetbal niet toebehoort aan een selecte groep landen."

Hard werken

Brito benadrukte dat de stunt van zijn ploeg tegen Spanje het resultaat is van hard werken. "We krijgen steeds meer het idee dat we ons met een goede tactiek kunnen meten met tegenstanders die veel meer kwaliteit hebben", zei de bondscoach van de ploeg die een startsein gaf voor een spontaan feest in Rotterdam en andere steden met een grote Kaapverdische gemeenschap. De uitblinkende keeper van Kaapverdië, Josimar Vozinha, kreeg er in enkele uren enkele miljoenen volgers op Instagram bij. Voorafgaand aan het duel met Spanje had de 40-jarige doelman zo'n vijftigduizend volgers op het sociale medium. Dat aantal groeide naar bijna 4 miljoen.

Na vijf speeldagen op het WK hebben de Afrikaanse teams verdienstelijk gepresteerd, met één overwinning en drie gelijke spelen in zes wedstrijden. "Ons doel is om ons op het hoogste podium te laten zien", zei Brito. "We krijgen ongetwijfeld nog problemen op dit WK, maar willen zoveel mogelijk hindernissen nemen."