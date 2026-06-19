Bondscoach VS vol lof over Argentinië en steunt Messi

SEATTLE (ANP) - Bondscoach Mauricio Pochettino van de Verenigde Staten heeft zich tijdens zijn laatste persconferentie voor het WK-duel met Australië tot Lionel Messi gericht. "Ik wil hem mijn volledige steun betuigen, want hij maakt een moeilijke familiesituatie door", zei hij. "Ik ken hem en zijn familie nog van onze tijd samen bij Paris Saint-Germain. Ik wil zijn familie het allerbeste wensen."

Messi gaf na zijn drie doelpunten tegen Algerije een emotioneel interview over zijn zieke vader. Het is niet bekend wat de vader van Messi voor gezondheidsprobleem heeft, maar volgens zijn familie toont hij vooruitgang.

Pochettino is geboren in Argentinië maar gaf vorige week aan dat hij "zijn leven voor Amerika zou geven" tijdens dit WK. Toch overlaadde hij de regerend wereldkampioen op de afsluitende persconferentie voor het tweede duel van de Verenigde Staten op het WK met complimenten.

"Ik ben Argentijns en ik heb echt genoten van de wedstrijd tegen Algerije", zei de 54-jarige coach. "Messi is echt de beste en Argentinië heeft een geweldig team. Ze wonnen vier jaar geleden het WK. Veel van de spelers van de huidige ploeg waren er in Qatar ook bij. Hun trainer Lionel Scaloni is de beste coach op dit WK. De fans zijn uitzonderlijk. En de kers op de taart is Messi."

De Verenigde Staten versloegen Paraguay in het eerste duel op het WK (4-1).