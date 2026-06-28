Bondscoach Zuid-Korea neemt ontslag na uitschakeling op WK

SEOUL (ANP/DPA) - Bondscoach Hong Myung-bo van Zuid-Korea is opgestapt na de uitschakeling van het land in de groepsfase op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Zuid-Korea eindigde als derde in groep A, maar zat niet bij de beste acht nummers 3 die doorgaan op het WK.

Hong kondigde zijn vertrek aan, meldde persbureau Yonhap zondag. Hij was eerder de bondscoach van Zuid-Korea op het WK van 2014. Toen werd Zuid-Korea ook uitgeschakeld in de groepsfase en stapte hij eveneens op.

Zuid-Korea won op dit WK de eerste wedstrijd van Tsjechië, maar verloor daarna van Mexico en Zuid-Afrika.

De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-Myung liet via X weten dat het mislopen van de knock-outfase "een absurde zaak" was. "Het niet-kwalificeren voor de volgende ronde van het WK, wat het volk leeg heeft achtergelaten, lijkt een mislukking van de organisatie en de staf te zijn."