Boycot supportersgroep Feyenoord na stadionverboden om vuurwerk

ROTTERDAM (ANP) - De Feyenoord-supportersgroep De Noordzijde boycot voorlopig als groep de duels van de Rotterdamse club. De groep is boos over de wijze waarop 47 stadionverboden zijn opgelegd door Feyenoord na het vuurwerkgeweld tijdens de uitwedstrijd bij SC Cambuur in augustus. Ook vindt de groep dat er een gebrek aan communicatie is met de club.

"Iedereen die maar naast of onder een doek heeft gestaan, zonder ook maar enige aanwijzing van betrokkenheid, wordt nu voorlopig buitengesloten", schrijft de groep onder meer in een verklaring op Instagram. "Waar wij al jaren in goed contact zijn met de club, weigert Feyenoord nu op korte termijn een gesprek aan te gaan."

"Wij hebben besloten voorlopig als groep niet meer aanwezig te zijn in het stadion. In Nederland is iedereen onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. Behalve als je supporter bent. Supporters zijn geen criminelen", aldus de verklaring.

Bij de wedstrijd op 23 augustus raakten zeven supporters van Cambuur gewond toen uit het vak van Feyenoord veel vuurwerk werd afgestoken.