Brazilië schakelt Haïti uit en gaat aan de leiding in groep C

PHILADELPHIA (ANP) - Brazilië heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal tegen Haïti met 3-0 gewonnen. Het elftal van de Italiaanse bondscoach Carlo Ancelotti gaat met 4 punten aan de leiding in groep C voor Marokko, dat over een minder goed doelsaldo beschikt. Schotland staat op 3 punten en Haïti is na twee nederlagen als eerste van de 48 deelnemers uitgeschakeld op het WK.

De nummer 1 van groep C speelt in de zestiende finales in Houston tegen de nummer 2 van groep F waarin Oranje speelt. En de nummer 2 van groep C ontmoet in het Mexicaanse Monterrey de groepswinnaar uit de poule van het Nederlands elftal.

Brazilië kwam in de eerste helft door twee doelpunten van Matheus Cunha en een treffer van Vinícius Júnior al op 3-0. In de tweede helft kwamen beide ploegen niet meer tot scoren. Ruben Providence, die het afgelopen seizoen bij Almere City speelde, stond bij Haïti in de basis. Hij werd in de 71e minuut gewisseld voor Lenny Joseph.

De winst van Brazilië werd overschaduwd door een hamstringblessure van Raphinha, die vijf minuten voor de rust noodgedwongen naar de kant werd gehaald. De kans dat de aanvaller van FC Barcelona dit WK nog in actie zal komen lijkt niet groot.

Brazilië speelt de laatste groepswedstrijd op donderdag 25 juni om 00.00 uur (Nederlandse tijd) in Miami Gardens. Marokko treft dan Haïti op hetzelfde tijdstip in Atlanta.