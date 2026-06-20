De Jong 'licht vraagteken' voor WK-duel van Oranje met Zweden

HOUSTON (ANP) - Het is nog niet helemaal zeker dat Frenkie de Jong zaterdag voor het Nederlands elftal kan uitkomen in het tweede groepsduel op het WK met Zweden. De middenvelder van FC Barcelona kwam donderdag in botsing met Quinten Timber, die een lichte hersenschudding heeft opgelopen en niet inzetbaar is.

"De botsing met Quinten heeft Frenkie ook lichte klachten bezorgd", zei bondscoach Ronald Koeman over de klachten van De Jong. "Het zit beneden zijn middel. Hij heeft grotendeels getraind. Maar we wachten de reactie af. Hij is een licht vraagteken."

De wedstrijd tussen Oranje en Zweden begint om 19.00 uur Nederlandse tijd in Houston.