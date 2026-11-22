HULL (ANP) - Brighton & Hove Albion heeft bovenin de Premier League punten verspeeld. Het elftal van trainer Fabian Hürzeler verloor in de blessuretijd van de tweede helft bij Hull City: 2-0. Brighton blijft ondanks de derde nederlaag van dit seizoen in de competitie op de tweede plaats staan en heeft een achterstand van 6 punten op koploper Arsenal.

Het ging mis voor Brighton toen Costinha in de 89e minuut zijn tweede gele kaart kreeg en met rood moest vertrekken. Met een man meer op het veld sloeg Hull City in de extra tijd twee keer toe. Beide treffers kwamen op naam van de Schot Oliver McBurnie.

Oranje-doelman Bart Verbruggen werd voor het eerst in vier wedstrijden weer eens gepasseerd. Middenvelder Mats Wieffer kwam niet in actie bij Brighton.