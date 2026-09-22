Brobbey hoopt topvorm bij Sunderland mee te nemen naar Oranje

ZEIST (ANP) - Brian Brobbey wil zich de komende weken manifesteren als de eerste spits van Oranje. Met zijn drie doelpunten in de uitwedstrijd tegen Manchester City van zondag lijkt bondscoach Xavi Hernández nauwelijks nog om de aanvaller van Sunderland heen te kunnen.

"Het ging goed. Het was een leuke wedstrijd. Alleen jammer dat we hebben verloren. Voor de rest ging het persoonlijk wel goed", vertelde Brobbey dinsdag aan journalisten in Zeist, voorafgaand aan een training van het Nederlands elftal.

In de met 5-3 verloren ontmoeting met Manchester City was de eerste treffer van Brobbey de mooiste. Enzo Le Fee gaf een pass door het centrum van de verdediging op Brobbey, die de bal in de loop met rechts aannam en vervolgens ook met rechts afwerkte. Bij de twee andere treffers, intikkers van dichtbij, liep hij zich goed vrij voor het doel.

"Ik ben beter om me heen gaan kijken. Ik weet beter waar mijn verdediger staat en dat maakt het ook iets makkelijker voor me", aldus Brobbey.