Cagliari-aanvaller Trepy (20) kunstmatig in slaap gehouden

CAGLIARI (ANP) - Voetballer Yael Trepy (20) wordt kunstmatig in slaap gehouden en ligt aan de beademing. Dat meldt zijn club Cagliari dinsdag in een update over zijn gezondheid. De Italiaanse club maakte maandag bekend dat de jonge Fransman is opgenomen op de intensive care.

De aanvaller zou volgens verschillende Italiaanse media, waaronder La Gazzetta dello Sport, afgelopen weekend betrokken zijn geweest bij een ongeluk in een zwembad. Persbureau ANSA meldde eerder dat de Fransman niet kan zwemmen.

"Zijn ademhalingsfunctie is verbeterd vergeleken met het ernstig ademhalingsfalen dat bij zijn opname werd geconstateerd", citeert de club uit een medisch rapport van het ziekenhuis in Sassari. Ook valt te lezen dat zijn hartfunctie stabiel is, maar "de prognose blijft gereserveerd", zo staat in de verklaring.

Afgelopen vrijdag stond Trepy nog op het veld in het gewonnen bekerduel tegen Arezzo (1-0).