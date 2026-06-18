Canada weigert Ivoorkust-speler Wahi inreisvisum voor WK-duel

TORONTO (ANP/DPA) - Canada heeft Ivoorkust-international Elye Wahi de toegang tot het land ontzegd. De 23-jarige aanvaller kan daardoor niet met de selectie van Ivoorkust naar Toronto reizen voor de groepswedstrijd op het WK tegen Duitsland van zaterdag.

"De administratieve toestemming om Canada in te komen, kon op dit moment niet verkregen worden", liet de voetbalbond van Ivoorkust via X weten. "Elye Wahi zal daarom in de Verenigde Staten blijven en wachten op de terugkeer van het team."

Wahi zou volgens The Athletic in Frankrijk, waar hij op huurbasis uitkomt voor Nice, verdacht worden van betrokkenheid bij matchfixing. Hij zou in de wedstrijd tegen Metz op 17 mei opzettelijk een gele kaart hebben gepakt. Volgens de Franse voetbalcompetitie zouden er opvallende sportweddenschappen zijn gemoeid met die wedstrijd. Wahi is afgelopen maand opgepakt en verhoord in Frankrijk.