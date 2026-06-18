Fenerbahçe meldt komst Kuyt als assistent van trainer Kartal

ISTANBUL (ANP) - Fenerbahçe meldt de komst van Dirk Kuyt als assistent-trainer van de nieuwe hoofdcoach İsmail Kartal. De club uit Istanbul zegt een principeakkoord te hebben met de Nederlandse oud-international, die de trainer is van FC Dordrecht en nog een contract heeft tot medio 2028.

Fenerbahçe presenteerde met Kartal een trainer die al drie keer eerder de leiding had over het eerste elftal. Ook stelde de club Oğuz Çetin aan als technisch directeur.

Kuyt zou eind deze week met de selectie van FC Dordrecht beginnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De club houdt rekening met een vertrek van de oud-international, maar technisch directeur Sjoerd Ars heeft tegen VI gezegd daar wel een financiële compensatie voor te willen.