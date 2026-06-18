Canadees Koné per brancard van het veld in WK-duel met Qatar

VANCOUVER (ANP) - De Canadees Ismaël Koné is op het WK voetbal met een waarschijnlijk zware blessure van het veld gedragen na 55 minuten spelen in het duel met Qatar. Het gastland stond op dat moment met 3-0 voor.

Koné raakte geblesseerd na een harde ingreep van Assim Madibo, die aanvankelijk een gele kaart kreeg van de Chileense scheidsrechter Cristián Garay. Na ingrijpen van de VAR kreeg Madibo alsnog een directe rode kaart. In de eerste helft kreeg Homam Ahmed ook al rood na het neerhalen van een doorgebroken speler van Canada.