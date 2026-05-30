Canadese verdediger Davies na blessure opgenomen in WK-selectie

TORONTO (ANP/RTR) - Verdediger Alphonso Davies is na zijn hamstringblessure op tijd fit om met medegastland Canada mee te doen aan het WK voetbal. Bondscoach Jesse Marsch heeft de 25-jarige speler van Bayern München opgenomen in zijn definitieve selectie van 26 spelers, die weinig verrassingen kent. Andere bekende namen zijn aanvallers Jonathan David van het Italiaanse Juventus en Promise David van het Belgische Union.

Davies raakte eerder deze maand geblesseerd bij Bayern in het tweede duel uit de halve finales van de Champions League met Paris Saint-Germain. De linksback sluit zondag aan bij de groepstraining, nadat hij afgelopen week tijdens een trainingskamp nog een individueel programma had gevolgd.

Canada begint het WK op 12 juni in Toronto tegen Bosnië en Herzegovina. Ook de groepsduels met Qatar en Zwitserland vinden plaats voor eigen fans.