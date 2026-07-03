TORONTO (ANP) - Het Kroatische doelpunt dat Joško Gvardiol in de 13e minuut van de blessuretijd maakte tegen Portugal is afgekeurd op basis van informatie van een chip in de bal. Dat heeft de FIFA in de nacht van donderdag op vrijdag via X bekendgemaakt. Volgens de FIFA kon door de zogenoemde Connected Ball Technology worden vastgesteld dat de Kroatische international Igor Matanović in aanloop naar het doelpunt de bal raakte en er daardoor sprake was van buitenspel van Mario Pašalić.

Tijdens het duel in de zestiende finales in Toronto tussen Portugal en Kroatië was er veel discussie over het afkeuren van de 2-2 vlak voor tijd. Met het blote oog was niet waar te nemen of Matanović de bal met zijn hoofd had geraakt voordat Gvardiol na tussenkomst van Pašalić kort daarop raak schoot. De Noorse scheidsrechter Espen Eskås keurde de treffer na ingrijpen van de VAR af.

De Kroatische bondscoach Zlatko Dalić was niet te spreken over de rol van de VAR tijdens de wedstrijd. Volgens hem haalt het gebruik van de videoscheidsrechter "de emoties uit het voetbal". "Je kon zien hoe emoties letterlijk de kop in werden gedrukt. Al met al remmen deze beslissingen het spel af en halen ze eigenlijk het plezier uit het voetbal", stelde Dalić tijdens een persconferentie. "Ik zeg niet dat de VAR niet soms van nut kan zijn, maar het doodt de emoties, het doodt alles in je, het doodt de beleving, en het is niet eenvoudig om hiermee om te gaan."

Lof

De Portugese bondscoach Martínez was vol lof over de arbitrage. "Er zijn geen verkeerde beslissingen genomen. We hadden vandaag geluk", zei hij toen hem werd gevraagd of Kroatië door de VAR een tweede doelpunt was ontnomen. "Ik heb waardering voor het werk dat Dalić met dit team heeft verricht, en het is jammer dat er vandaag maar één winnaar kon zijn."

Portugal ging door de 2-1-overwinning door naar de laatste zestien. Daarin treffen de Portugezen de Europees kampioen Spanje. Kroatië werd uitgeschakeld.