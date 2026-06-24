Chong is het zat te zeggen dat iedereen bij Curaçao hetzelfde is

PHILADELPHIA (ANP) - Tahith Chong (26) is het zat om steeds uit te moeten leggen dat alle spelers bij Curaçao als 'broeders' van hem zijn. De aanvaller is de enige van de 26 selectiespelers die op het eiland is geboren. Verschillende internationale media hebben daar vraagtekens bij gezet. "We hebben allemaal roots uit Curaçao. We willen samen iets bijzonders bereiken. Iedereen is bij ons gelijk. Er is geen onderscheid", stelde Chong in het Philadelphia Stadium waar Curaçao op donderdag de derde groepswedstrijd tegen Ivoorkust speelt.

Chong wordt door velen als de sterspeler van Curaçao gezien. Hij werd in Willemstad geboren, maar verhuisde op zijn achtste al naar Nederland toen Feyenoord hem in de jeugdopleiding wilde hebben. Op zijn zestiende maakte Chong de overstap naar Manchester United waarvoor hij vijf duels speelde. Het WK voetbal met Curaçao is een hoogtepunt voor hem. Chong droomt van het halen van de zestiende finales. "Het wordt moeilijk. Ivoorkust heeft een fantastische ploeg", zei de aanvaller in Philadelphia. "We zullen keihard moeten werken."