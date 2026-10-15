ZEIST (ANP) - Clarence Seedorf treedt per direct terug als lid van de raad van commissarissen van de KNVB. De 50-jarige oud-voetballer heeft dat besluit genomen omdat hij trainer is geworden van het Braziliaanse Corinthians. Seedorf is deze week begonnen bij de club uit São Paulo waar Memphis Depay onder contract staat.

Seedorf heeft op donderdag met de rvc overlegd over zijn nieuwe functie en de gevolgen daarvan. Seedorf heeft op basis daarvan volgens de KNVB zelf de afweging gemaakt te stoppen als commissaris. Seedorf was verantwoordelijk voor voetbaltechnische zaken.

Rvc-voorzitter Frank Paauw respecteert het besluit van Seedorf. "De afgelopen dagen hebben we open en constructief met elkaar gesproken over zijn nieuwe functie en de mogelijke combinatie met zijn rol als commissaris bij de KNVB. Daarbij hebben we alle voors en tegens zorgvuldig besproken. We waarderen de verantwoordelijke manier waarop hij hiermee is omgegaan. We danken hem voor zijn betrokkenheid en inzet voor het Nederlandse voetbal en wensen hem veel succes bij deze nieuwe uitdaging."