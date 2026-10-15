ZÜRICH (ANP) - Gianni Infantino roept op tot "eenheid" in het internationale voetbal. De FIFA-voorzitter stelde donderdag na een bijeenkomst van de FIFA-raad in Zürich dat "voetbal voor iedereen is, overal ter wereld". Infantino bood eerder op de dag zijn excuses aan voor de fouten die hij maakte met de presentatie van zijn omstreden commercialiseringsplannen voor het WK voetbal.

De FIFA is bezig met een ontwikkelingsplan voor de komende vier jaar. Het plan van Infantino zal tijdens de volgende bijeenkomst van de FIFA-raad in december in Doha verder worden besproken. Via dit zogenaamde 'FIFA Surplus Solidarity Programme' moet er een bedrag van 22,5 miljoen euro aan de 211 voetbalbonden worden uitgekeerd.

Het verstrekken van geld aan bonden is voor Infantino de belangrijkste troefkaart voor de verkiezing van een nieuwe voorzitter die op 18 maart 2027 plaatsvindt. Infantino, die sinds 2016 aan het hoofd staat van de FIFA, is herkiesbaar. Zijn tegenstanders hebben tot 18 november de tijd om het eens te worden over een tegenkandidaat.