NIJMEGEN (ANP) - Na ruim 41 jaar vertrekt Wilfried Brookhuis "in gezamenlijk overleg" bij NEC. De 65-jarige oud-doelman van de club uit Nijmegen was na zijn carrière onder meer hoofd jeugdopleiding, assistent-trainer en keeperstrainer.

"Ik ben NEC dankbaar voor de kansen en het vertrouwen die ik gedurende al die jaren heb gekregen", zegt Brookhuis op de clubsite. "Het heeft mij de mogelijkheid geboden een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het voetbal binnen de club en in het bijzonder aan de ontwikkeling van vele keepers."

Brookhuis speelde tussen 1985 en 1999 430 wedstrijden voor NEC.