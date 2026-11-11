De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is woensdagochtend op audiëntie geweest bij de Deense koning Frederik op paleis Amalienborg. Ook kroonprins Christian en premier Mette Frederiksen waren daarbij aanwezig. Het is de eerste keer dat de oudste zoon van de koning bij een bezoek van een buitenlands staatshoofd is.

Het viertal bracht ook gezamenlijk een bezoek aan de vesting Kastellet, waar een krans werd gelegd bij het oorlogsmonument. Tijdens de wandeling ernaartoe was volgens Deense media te horen dat Christian in gesprek was met Zelensky. Zo vertelde hij dat hij af en toe naar Kastellet gaat om te hardlopen. Vooral in de zomer is het er "erg fijn", stelde Christian.

Het is de vijfde keer dat Zelensky Denemarken bezoekt sinds de grootschalige invasie van Oekraïne door Rusland in februari 2022. Meermaals had hij een ontmoeting met Frederik en diens moeder koningin Margrethe.