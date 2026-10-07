LONDEN (ANP) - Voetbaltrainer Mikel Arteta heeft bijgetekend bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract tot medio 2030, meldt de club uit Londen op zijn website.

De 44-jarige Arteta is sinds 2019 de coach van Arsenal. Hij leidde de ploeg afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League in 22 jaar. Ook behaalde hij met de club de finale van de Champions League, die tegenstander Paris Saint-Germain won na strafschoppen. Arteta won met Arsenal ook een FA Cup en drie Community Shields.

"Het is een voorrecht om mijn toekomst aan de club te verbinden en te blijven samenwerken met uitzonderlijke mensen die het beste voorhebben met Arsenal. Deze club is uniek, qua karakter en het gevoel dat ze oproept", laat Arteta weten in het bericht.

Arteta heeft inmiddels al 361 wedstrijden als coach Arsenal geleid. Met een winstpercentage van 62,05 procent is hij de beste coach in de geschiedenis van Arsenal, meldt de club.