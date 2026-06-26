Coach Congo: Afrikaanse wereldkampioen voetbal kwestie van tijd

ATLANTA (ANP/RTR) - Een Afrikaanse winnaar van het wereldkampioenschap voetbal is volgens Sébastien Desabre "slechts een kwestie van tijd". Dat zei de bondscoach van de Democratische Republiek Congo vrijdag, in aanloop naar het laatste groepsduel op het WK met Oezbekistan.

"De structuren worden beter, de coaches worden beter, de spelers worden beter", aldus Desabre, die hoopt dat er in de toekomst meer Afrikaanse landen op het eindtoernooi actief zijn. Dit toernooi strijden er tien Afrikaanse landen mee om de wereldtitel.

De 49-jarige Fransman hield met zijn ploeg Portugal op een gelijkspel (1-1), verloor van Colombia (1-0), maar de Afrikanen maken zondag nog kans op een plek bij de laatste 32.

Naast Marokko, de tegenstander van het Nederlands elftal in de volgende ronde, hebben met Ivoorkust, Zuid-Afrika, Ghana en Egypte al vijf Afrikaanse teams zich gekwalificeerd voor de knock-outfase. Aan het WK doen 48 landen mee.