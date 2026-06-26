Noors OM in hoger beroep tegen strafmaat Marius Borg Høiby

Het Noorse Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de strafmaat van Marius Borg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette-Marit. Dat meldt het Noorse persbureau NTB vrijdag.

De 29-jarige Høiby werd eerder deze maand veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor onder meer twee verkrachtingen en huiselijk geweld tegen zijn ex-vriendin. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van zeven jaar en zeven maanden geëist.

Eerder maakte Høiby zelf al bekend in beroep te gaan tegen zijn veroordelingen voor de twee verkrachtingen en het huiselijk geweld. De zaak dient naar verwachting volgend jaar bij het gerechtshof in Oslo.