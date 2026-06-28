Colombia na 0-0 tegen Portugal eerste in groep, Congo ook door

MIAMI GARDENS (ANP) - Colombia gaat als eerste van groep K naar de laatste 32 van het WK voetbal. Het elftal van bondscoach Néstor Lorenzo speelde in de nacht van zaterdag op zondag in Miami Gardens voor tienduizenden eigen fans met 0-0 gelijk tegen Portugal. De Democratische Republiek Congo verraste door zich na een 3-1-zege op Oezbekistan als derde van de groep te plaatsen voor de zestiende finales.

Colombia speelt in de nacht van vrijdag op zaterdag in Kansas City tegen Ghana. Nummer 2 Portugal treft Kroatië in de zestiende finales op vrijdag in het Canadese Toronto. De Democratische Republiek Congo treft groepswinnaar Engeland.