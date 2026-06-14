HOUSTON (ANP) - Curaçao begint met de broers Leandro Bacuna (34) en Juninho Bacuna (28) op het middenveld aan de eerste groepswedstrijd op het WK voetbal tegen Duitsland. Bondscoach Dick Advocaat (78) begint in het Houston Stadium als oudste bondscoach aan het eerste mondiale eindtoernooi van Curaçao.
Advocaat begint met Eloy Room in het doel. In de verdediging staan Riechedly Bazoer, Armando Obispo en Sherel Floranus, naast de broers Bacuna spelen Deveron Fonville, Livano Comenencia en Tahith Chong op het middenveld en vormen Sontje Hansen en Jürgen Locadia de aanval.
Bij de Duitsers van bondscoach Julian Nagelsmann staat de 40-jarige Manuel Neuer in het doel. In de voorste linies speelt het viertal Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz en Kai Havertz.
Het duel in groep E begint om 19.00 uur Nederlandse tijd.